Libya'nın Misrata kentinde çatışmalar yaşandı

Libya'nın Misrata kentinde Ortak Operasyonlar Gücü ile illegal bir silahlı grup arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Misrata'nın doğu kesimindeki Zerik bölgesinde Ortak Operasyonlar Gücü devriyelerine, illegal bir grup tarafından ateş açıldı.

Saldırının ardından bölgede çatışmalar yaşanırken, Ortak Operasyonlar Gücü'ne bağlı bir kişi yaralandı.

Devriyeye ateş açanların, ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Fethi Başağa'ya bağlı gruplardan olduğu iddia edildi.

Ortak Operasyonlar Gücü, Libyalı taraflar arasındaki ateşkes kapsamında sınır boylarında devriye hizmeti, yasa dışı göç, kaçakçılık ve terörle mücadeleye destek olması için Ekim 2020'de kurulmuştu.

ABD Büyükelçiliğinden Libyalı siyasi kesimlere çağrı

Öte yandan ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard B. Norland, büyükelçiliğin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Misrata'daki çatışmaların, son dönemde yaşanan şiddetin tırmanacağı ihtimallerini arttırdığını belirtti.

Norland, ABD'nin, Libyalı tüm siyasi aktörlere ve onların silahlı gruplardaki destekçilerine, tırmanışı ve can kaybını önlemek için geri çekilme çağrısında bulunduğunu aktardı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında perşembe ve cuma günü çatışmalar yaşanmış, çatışmalarda 16 kişi hayatını kaybederken 52 kişi yaralanmıştı.

Çatışmaların Ulusal Birlik Hükümeti'ne yakın "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" arasında yaşandığı aktarılmıştı.