Libya'nın Misrata kentinde ders zili tekrar çalıyor - Son Dakika
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Libya'nın Misrata kentinde ders zili tekrar çalıyor

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'un 200 kilometre doğusunda yer alan Misrata Kenti Acil Durum Odası şehirde eğitimin tekrar başlatılmasını kararlaştırdı.

Libya'nın Misrata kentinde ders zili tekrar çalıyor, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'un 200 kilometre doğusunda yer alan Misrata Kenti Acil Durum Odası şehirde eğitimin tekrar başlatılmasını kararlaştırdı.

Misrata Kenti Acil Durum Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, halkın talebi üzerine ilk, orta ve lise seviyesindeki okullarda eğitimin tekrar başlamasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, sosyal medya üzerinden okullarda eğitimin tekrar başlaması için yapılan kampanyalara kent halkının büyük destek vererek, "Neden eğitime tekrar başlamıyoruz, çocukları neden cezalandırıyoruz?" yönünde sorular sorduğu kaydedildi.

Eğitimin toplumun en önemli temellerinden birisi olduğunun altının çizildiği açıklamada, 9 Şubat Pazar gününden itibaren kentte eğitimin tekrar başlayacağı duyuruldu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Sirte kentinde kontrolü ele geçirmesinin ardından Misrata'da geçen 6 Ocak'ta gece saat 10'dan sabah saat 8'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve eğitime ara verilmişti.

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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