Libya'nın Misrata kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Libya'nın Misrata kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

6 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolünde bulunan, başkent Trablus'un doğusundaki Misrata kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Libya'nın Misrata kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolünde bulunan, başkent Trablus'un doğusundaki Misrata kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Misrata Belediye Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, kentte bu geceden itibaren yerel saatle 00.00-06.00 arasında "güvenlik devriyelerini kolaylaştırmak" için sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Libya'daki darbeci General Halife Hafter milisleri, Misrata'nın yaklaşık 200 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'yi pazartesi günü ele geçirmişti. UMH, kentteki 120 bin sivilin can güvenliğini göz önünde bulundurarak emir-komuta zincirinde geri çekildiğini açıklamıştı.

UMH, Sirte'deki Medhali Selefi görüşlü bir silahlı grubun taraf değiştirmesiyle birlikte ağır silahlarla sokak çatışmaları riskinin artmasının geri çekilme kararını güçlendirdiğini paylaşmıştı.

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:36 Kaynak: AA
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