Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi törenle açıldı (2) - Son Dakika

Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi törenle açıldı (2)

03.04.2021 17:07

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Libya'nın Misrata şehrinde kurulan Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi törenle hizmete girdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Libya'nın Misrata şehrinde kurulan Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi törenle hizmete girdi.

Merkezin açılış törenine Libya Sağlık Bakanı Ali ez-Zinati, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, Misrata Belediye Başkanı Mahmud es-Sukutri ile hastanenin yetkilileri ve sağlık görevlileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Libya ulusal marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törendeki konuşmalarda, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TİKA ve Türk halkına teşekkür edildi.

TİKA Koordinatörü Karatepe, fizik tedavi merkezinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasındaki talimatıyla kurulduğunu hatırlattı.

Misrata Başkonsolosu Gürmeriçliler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeni kurulan Milli Birlik Hükümeti ile birlikte Libyalı kardeşlerimize uzun süredir yokluğunu hissettikleri hizmetlerin verilmesine başlanıyor. Biz de buna vesile olmak için elimizden gelen tüm desteği Libyalı kardeşlerimize vermeye devam edeceğiz." dedi.

Hastanenin donanım ve kapasite bakımından ileri seviyede olduğunu kaydeden Gürmeriçliler, fizyoterapi alanında kişisel tecrübesinden yola çıkarak şunları anlattı:

"Kendi ailemin başına gelen bazı durumlardan ötürü fizyoterapi konusunda dünyanın ve Avrupa'nın en önemli ülkelerinde bu hizmetin nasıl verildiğini görme fırsatı buldum. Gerçekten birinci sınıf ve çok kaliteli donanımlarla donatılmış. Müdürü tarafından da iyi organize edilmiş olduğunu gördüğüm kaliteli bir hizmet veriliyor. Buna vesile olduğumuz için de Türkiye Cumhuriyeti olarak gurur duyuyoruz."

Merkezin fizyoterapi uzmanlarından Dr. Ramazan Citlavi de Misrata'nın böyle bir fizik tedavi merkezine kavuşmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Citlavi, "Merkezin inşasından ötürü Türkiye hükümetine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu hizmetlere büyük ihtiyaç duyuyoruz. Bu merkezin varlığı birçok bakımdan önemli. Savaşla birlikte yaklaşık 10 yıldır karşılaştığımız sorunlar var. Savaşta uzuvlarını kaybeden ve sağlık problemleri yaşayan gençler, ciddi bir tedaviye, donanıma ve desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden burada bulunmaktan ötürü gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Hastanenin tıbbi cihazlar alanında uzman mühendisi Fatıma Lifseyv, merkezin kuruluşunda Türk mühendis ve uzmanlardan oluşan bir ekipten eğitim aldıklarını belirterek, "Cihazların tümü yeni ve en modern cihazlar. MR, ultrason, fizik tedavi cihazları gibi tüm gerekli donanım mevcut. Birçoğu Libya'da hiç bulunmayan bu cihazları Türkler gönderdi." diye konuştu.

Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi 2 bin 400 metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık alana kurulmuş durumda. Tesis bünyesinde, kadın, erkek ve acil ortopedik müdahale olmak üzere 3 bölüm yer alıyor.

38 tedavi ünitesi, 2 tedavi havuzunun bulunduğu merkez, aylık ortalama 6 bin hastanın tedavi ve bakım kapasitesine sahip.

Libya'daki iç karışıklık ve siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezinin hizmete başlaması daha önce ertelenmişti. Merkez, 21 Ocak 2020'de TİKA ile Türkiye ve Libya'nın Sağlık Bakanlıkları arasında imzalanan devir teslim protokolü ile Libya Sağlık Bakanlığına devredilmesinin ardından hizmete açıldı.

Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi törenle açıldı (2)
Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi törenle açıldı (2)
Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi törenle açıldı (2)
Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi törenle açıldı (2)

Misrata, Libya, TİKA, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi törenle açıldı (2) - Son Dakika


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