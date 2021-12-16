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Libya'nın Misrata kentinden İzmir'e ikinci gemi seferi başladı - Son Dakika

Libya'nın Misrata kentinden İzmir'e ikinci gemi seferi başladı

16.12.2021 19:36
Libya'nın Misrata kentinden İzmir'e ikinci gemi seferi başladı

Libya'dan Türkiye'ye ikinci seferini yapan Kevelay Queen gemisi 170 yolcu ile Misrata Limanı'ndan İzmir'e gitmek üzere demir aldı.

Libya'dan Türkiye'ye ikinci seferini yapan Kevelay Queen gemisi 170 yolcu ile Misrata Limanı'ndan İzmir'e gitmek üzere demir aldı.

AA muhabirine konuşan Misrata Limanı Deniz İskelesi Ticari İşler Müdürü Taha Hadid, Misrata'dan İzmir'e ikinci seferine bugün çıkan Kevelay Queen'in, normal şartlarda 48 saatte hedefine ulaşmasının beklendiğini ancak kış mevsimi ve hava şartları nedeniyle yolculuğun 70 saate kadar çıkabileceğini söyledi.

Gemide Libya'nın farklı kentlerinden 170 yolcu ve deneme amaçlı bir araç bulunduğunu kaydeden Hadid, Türkiye'den iki gün önce gelen geminin küçük çaplı bazı ticari mallar getirdiğini söyledi.

Üçüncü seferden itibaren Libya'dan Türkiye'ye meyve, hurma ve balık ihracatının gemi üzerinden yapılabileceğini dile getiren Hadid, bilet fiyatlarının 510 dinar (yaklaşık 100 dolar) ile 800 dinar (yaklaşık 155 dolar) arasında değiştiğini, araç nakil fiyatlarının ise 2 bin dinar (yaklaşık 400 dolar) olarak belirlendiğini ifade etti.

Libyalılar deniz yolculuğunu tecrübe ediyor

İki çocuğu ile Türkiye'ye giden Libyalı Dayf İdris, ilk kez deniz yoluyla başka bir ülkeye gitmek için limana geldiğini ve iyi bir yolculuk yapmayı temenni ettiğini söyledi.

İdris, daha önce gemiye binmemiş olan Libyalıların bu seferler sayesinde deniz yolculuğunu da deneme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Hava şartlarının keyifli bir gemi yolculuğu için elverişli olması temennisinde bulunan diğer yolcu Abdullah Tanaşi de çok çocuklu ailelerin tercihinin gemi olduğunu dile getirdi.

Ailesinin 5 kişinden oluştuğunu ifade eden Tanaşi, uçağa göre geminin çok daha ekonomik olduğunu belirtti.

Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasındaki gemi seferleri 25 yıl aradan sonra 2 Aralık'ta yeniden başlamıştı.

Misrata, Türkiye, İzmir, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'nın Misrata kentinden İzmir'e ikinci gemi seferi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'nın Misrata kentinden İzmir'e ikinci gemi seferi başladı - Son Dakika
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