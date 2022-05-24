Libya'nın Şafak Hücumbotu EFES-2022 Tatbikatına katılacak - Son Dakika
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Libya'nın Şafak Hücumbotu EFES-2022 Tatbikatına katılacak

24.05.2022 02:34
Libya'nın Şafak Hücumbotu EFES-2022 Tatbikatına katılacak

Libya Deniz Kuvvetleri unsuru Şafak hücumbotu, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na katılmak üzere Hums kentinden uğurlandı.

Libya Deniz Kuvvetleri unsuru Şafak hücumbotu, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na katılmak üzere Hums kentinden uğurlandı.

Libya Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Şafak hücumbotunun uğurlanmasına Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni'nin iştirak ettiği belirtilerek, "Şafak hücumbotu, birçok NATO ülkesinin katılacağı EFES-2022 Tatbikatına katılmak üzere düzenlenen törenle uğurlandı." ifadeleri kullanıldı.

EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı; Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla yapılıyor.

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Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanlığı, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

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