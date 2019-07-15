Libya'nın Sirte kentindeki mühimmat deposunda patlama
4 saat önce
Libya'nın Sirte kentinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait askeri karargahın mühimmat deposunda sıcak hava nedeniyle patlama meydana geldi.
Libya Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:58 Kaynak: AA
'nın Sirte
kentinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait askeri karargahın mühimmat deposunda sıcak hava nedeniyle patlama meydana geldi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sirte'deki 604'üncü taburun karargahına ait mühimmat deposunda patlama oldu.
Patlamanın mühimmat deposu yakınlarında bekletilen füzelerin sıcak hava nedeniyle infilak etmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.
Mühimmat deposunun yakınlarında yer alan okul, hastane ve evlerde patlamanın etkisiyle hasar oluştuğu aktarıldı.
Misrata kentindeki silahlı birliklerden oluşan UMH'ye bağlı 604'üncü tabur, Sirte'nin 2016'da terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonlarında yer almıştı.
15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti İtalya'da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi Gaziantep'te acil serviste "menenjit" karantinası