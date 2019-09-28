Son Dakika Haberleri: Libya'nın Sirte kentindeki UMH güçlerine hava saldırısı
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Libya'nın Sirte kentindeki UMH güçlerine hava saldırısı

11 dakika önce

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) Sirte'deki güçlerine düzenlenen hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Libya'nın Sirte kentindeki UMH güçlerine hava saldırısı, System.String[]

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) Sirte'deki güçlerine düzenlenen hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, Sirte Koruma ve Güvenliğini Sağlama Gücünün Carif bölgesindeki karargahının, Hafter'i destekleyen yabancı güçlere ait bir uçakla vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, Sirte koruma güçlerinden birinin hayatını kaybettiği, 3'ünün de yaralandığı bilgisine yer verildi.

Trablus'a yönelik saldırılar

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Uluslararası basında, Halife Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail ve başta Fransa olmak üzere bazı Batılı devletler tarafından desteklendiğine ilişkin çeşitli haberler yer alıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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