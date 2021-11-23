Libya hükümeti, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde 3 cesedin daha bulunduğunu duyurdu.
Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'deki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.
Bölgedeki arama ekiplerinin, toplu mezarların birinde 3 cesede ulaştığı ifade edildi.
Cesetlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediği, çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Hafter milislerinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinden sık sık yeni cesetler çıkarıldığı haberleri gelirken tespit edilen mezar sayısı yaklaşık 90'a ulaştı.
Libya makamları, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şimdiye kadar 250'yi aşkın cesede ulaşırken bunlardan 70'e yakınının kimliği belirlendi. Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de 3 ceset daha bulundu - Son Dakika