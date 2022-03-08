Libya'nın yıllar sonra Katar'a atadığı Büyükelçi Lafi güven mektubunu sundu - Son Dakika

Libya'nın 6 yıl aradan sonra Katar'a atadığı Büyükelçi Muhammed Mustafa el-Lafi'nin, başkent Doha'da güven mektubunu sunduğu bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'nın Doha Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Lafi, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmed bin Hasan el-Hamadi tarafından kabul edildi. Kabulde Lafi, Hamadi'ye güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Lafi'ye yeni görevinde başarılı olması dileklerini ileten Hamadi, Katar ile Libya arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güvenilir bir iş birliğine yükseltilmesi için her türlü desteği sağlayacaklarını teyit etti.

Katar, 2014 yılında kapattığı Trablus Büyükelçiliği'ne Temmuz 2021'de yeni büyükelçi atamıştı. Libya ise 2016 yılından bu yana Doha'ya büyükelçi atamamıştı.

Büyükelçi Lafi kimdir?

Doha'ya atanan Büyükelçi Lafi, ülkedeki mevcut yönetimin oluşmasına katkı sağlayan Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun üyesiydi.

Yönetimin farklı kademelerinde diplomat olarak görevlerde bulunan Lafi, Libya Devlet Yüksek Konseyi'ndeki Divan Başkanlığının yanı sıra vekaletle bakanlık görevlerini de üstlenmiş biri olarak biliniyor.