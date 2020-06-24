Libya ordusu, Ain Zara Hafter'den kurtarılan bölgede 3 ceset buldu
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Ain Zara'da yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 3 ceset bulundu.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Ain Zara'da yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 3 ceset bulundu.
Libya ordusuna bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlediği Ain Zara'da yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 3 ceset buldu. Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ordu birliklerinin Hafter milislerinden kurtardığı,Ain Zara kentinde toprağa gömülmüş 3 ceset bulunduğunu açıkladı. Libya ordusu, son dönemde Trablus il sınırının tamamı ve Terhune illerinin de aralarında yer aldığı ülkenin batısındaki önemli yerleşim ve ulaşım merkezlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:51 Kaynak: DHA
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