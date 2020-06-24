Libya ordusu, Ain Zara Hafter'den kurtarılan bölgede 3 ceset buldu

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Ain Zara'da yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 3 ceset bulundu.

Libya ordusuna bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlediği Ain Zara'da yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 3 ceset buldu. Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ordu birliklerinin Hafter milislerinden kurtardığı,Ain Zara kentinde toprağa gömülmüş 3 ceset bulunduğunu açıkladı. Libya ordusu, son dönemde Trablus il sınırının tamamı ve Terhune illerinin de aralarında yer aldığı ülkenin batısındaki önemli yerleşim ve ulaşım merkezlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.