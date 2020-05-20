Libya ordusu, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği 3 Rus yapımı hava savunma sistemini daha imha... - Son Dakika

Libya ordusu, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği 3 Rus yapımı hava savunma sistemini daha imha...
Libya ordusu, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği 3 Rus yapımı hava savunma sistemini daha imha ettiklerini açıkladı.
Libya ordusu, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği 3 Rus yapımı hava savunma sistemini daha imha ettiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:28 Kaynak: AA
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