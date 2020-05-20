Libya ordusu, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipi 5 hava savunma... - Son Dakika

Libya ordusu, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipi 5 hava savunma...
Libya ordusu, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipi 5 hava savunma sisteminin bugün imha edildiğini açıkladı.
Libya ordusu, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipi 5 hava savunma sisteminin bugün imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 07:20 Kaynak: AA
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