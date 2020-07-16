Libya ordusu: BAE'ye ait SİHA'nın içme suyu sistemine yönelik saldırısı önlendi - Son Dakika

Libya ordusu: BAE'ye ait SİHA'nın içme suyu sistemine yönelik saldırısı önlendi

Libya ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) ülkenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı bölgeyi hedef alan saldırısının engellendiğini duyurdu.

Libya ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) ülkenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı bölgeyi hedef alan saldırısının engellendiğini duyurdu.

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Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, BAE'ye ait bir SİHA'nın Eş-Şuveyrif bölgesindeki Yapay Nehir Sistemi'ni hedef aldığını belirtti.

Sözcü Dırah, söz konusu saldırı girişiminin önlendiğini ifade etti.

Dırah ayrıca, Libya ordusu keşif kuvvetlerinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Cufra Havaalanı'na Antonov 32 ve İlyuşin 76 tipinde birer kargo uçağının iniş yaptığını gözlemlediğini kaydetti.

Libya çöllerindeki yer altı sularını şehirlere ve tarım arazilerine taşımayı amaçlayan ülkenin dev projesi "Yapay Nehir Sistemi" 1983 yılında inşa edildi.

Yapay Nehir Sistemi projesiyle Libya'nın güneydoğusundaki ve güneybatısındaki büyük kuyulardan çıkarılan günlük yaklaşık 6 buçuk milyon metreküp tatlı su ülkenin başlıca büyük şehirlerine naklediliyor.

Son dönemde Yapay Nehir Sistemi, Hafter milisleri tarafından birçok saldırıya maruz kalmış ve başkent Trablus dahil olmak üzere birçok bölgede su kesintileri yaşanmıştı. Libya hükümetinin sistemdeki tahrip olan kısımları onarmasıyla su akışı tekrar sağlanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Twitter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 22:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya ordusu: BAE'ye ait SİHA'nın içme suyu sistemine yönelik saldırısı önlendi - Son Dakika
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