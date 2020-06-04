Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini Hafter... - Son Dakika

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini Hafter...
Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini Hafter milislerinden geri aldığını açıkladı.
Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini Hafter milislerinden geri aldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 09:01 Kaynak: AA
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