Libya ordusu Cancavid milislerinin Cufra'da yaptığı çok sayıda ihlali tespit etti - Son Dakika

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan Sudanlı Cancavid milislerinin Cufra kentinde çok sayıda ihlalde bulunduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Orduya bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, söz konusu operasyon dairesinin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Cufra'ya bağlı Sukna bölgesinde konuşlanan Cancavid milisleri tarafından yapılan pek çok ihlal tespit ettiklerini kaydetti.

Dırah, söz konusu ihlaller arasında, vatandaşların evlerine ve çiftliklerine saldırma ve paralı askerlerin eğitiminde kullanılmak üzere kamu şirketlerinin binalarına silahlı soygun düzenlemenin yer aldığını ifade etti.

Sözcü Dırah, bölge halkının bu eylemlere tepki göstermesi üzerine milislerin, bu kişilerden bazılarını kendilerine ait hapishanelere kapattığını dile getirdi.

Libya ordusu, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için 6 Haziran'da "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.