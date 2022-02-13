Üye Girişi
Libya ordusu destek güçleri Fethi Başağa'nın başbakan seçilmesini kınadı - Son Dakika

Libya ordusu destek güçleri Fethi Başağa'nın başbakan seçilmesini kınadı

13.02.2022 01:28
Libya ordusu destek güçleri Fethi Başağa'nın başbakan seçilmesini kınadı

Libya ordusu destek gücü, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı yeni başbakan seçme kararını kınadı.

Libya ordusu destek gücü, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı yeni başbakan seçme kararını kınadı.

Misrata ve bazı şehirlerden 200 kadar ağır silahlı askeri araçla Trablus'taki Şehitler Meydanı'na ulaşan güçler, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Siyasi diyalog forumunun sonuçlarıyla çelişen ve ülkenin yeni geçiş aşamalarına girmesini isteyen bu saçma durumu kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Temsilciler Meclisi'nin son toplantısında alınan kararların adil ve şeffaf olmadığına işaret edilen açıklamada, meclis seçimleri, anayasa referandumu ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını destekledikleri belirtildi.

Öte yandan Libya'nın Misrata kentinden hareket eden çok sayıda askeri güç başkent Trablus'a ulaştı. Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinden giriş yapan 200 kadar ağır silahlı askeri aracın ilk grubu bugün Şehitler Meydanı'ndaki sahile ulaşmıştı.

Misrata'dan 21 tugay dün gece "Libya Temsilciler Meclisinin münferit hareketini kabul etmiyoruz" açıklaması yapmıştı.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi 10 Şubat'ta Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu söylemişti.

Bu yapılanın, başkent Trablus'a "zorla girme girişimi" olduğunu ve Libya Temsilciler Meclisi'nin Cenevre Anlaşması'nın yol haritasından ayrıldığını ifade eden Dibeybe, Başağa'nın siyasi bir kişilik olduğunu ve siyasi olarak istediği gibi hareket etme hakkının bulunduğunu belirtmişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı. Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Libya ordusu destek güçleri Fethi Başağa'nın başbakan seçilmesini kınadı
Libya ordusu destek güçleri Fethi Başağa'nın başbakan seçilmesini kınadı
Libya ordusu destek güçleri Fethi Başağa'nın başbakan seçilmesini kınadı
Libya ordusu destek güçleri Fethi Başağa'nın başbakan seçilmesini kınadı

YORUMLAR
500

Temsilciler Meclisi, Başbakan, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya ordusu destek güçleri Fethi Başağa'nın başbakan seçilmesini kınadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 01:38:39. #1.13#
SON DAKİKA: Libya ordusu destek güçleri Fethi Başağa'nın başbakan seçilmesini kınadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement