Libya ordusu: Hafter milisleri, ateşkesi yeniden ihlal etti - Son Dakika

Libya ordusu: Hafter milisleri, ateşkesi yeniden ihlal etti

15.10.2020 12:37
Libya ordusu: Hafter milisleri, ateşkesi yeniden ihlal etti, System.String[]

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, ülkedeki ateşkesi yeniden ihlal ederek ordu birliklerine 4 grad (BM-21) füzesi ile saldırdığını duyurdu.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, ülkedeki ateşkesi yeniden ihlal ederek ordu birliklerine 4 grad (BM-21) füzesi ile saldırdığını duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, basına yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin, Sirte'nin batısındaki Buveyrat el-Hassun mevkiinde konuşlanan kuvvetlere grad füzeleriyle saldırı düzenlediğini kaydetti.

Dırah, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığını kaydetti.

Beşinci ihlal

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen Hafter güçleri, ilk olarak 27 Ağustos'ta 12 füze ile düzenlediği saldırıdan bu yana 5'inci kez ateşkesi ihlal etti. Ordu kaynakları, bu saldırılarda şimdiye kadar zayiat yaşanmadığını aktardı.

Kalıcı bir ateşkes kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması öngörülüyor.

Halife Hafter, Operasyon, Sirte, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya ordusu: Hafter milisleri, ateşkesi yeniden ihlal etti - Son Dakika

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