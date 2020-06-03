Libya ordusu: Hafter milisleri savaş meydanlarında 48 ceset bıraktı - Son Dakika

Libya ordusu: Hafter milisleri savaş meydanlarında 48 ceset bıraktı

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin savaş meydanlarından kaçarken geride 48 ceset bıraktığını duyurdu.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin savaş meydanlarından kaçarken geride 48 ceset bıraktığını duyurdu. Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, ordunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yayımlanan açıklamasında, Hafter milislerinin savaş meydanlarından kaçarken geride 48 ceset bıraktığını belirtti ancak detaylı bilgi vermedi. Kununu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ihtimali göz önünde bulundurularak söz konusu cesetlerin toplanması sırasında koruyucu giysiler giyilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiklerini ifade etti. Kununu ayrıca orduya bağlı 307. Taburun, Trablus'un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde Hafter milislerine bağlı bir birliği topçu ateşiyle hedef aldığı bilgisini paylaştı. Öte yandan Sirte ve El-Cufra'nın Güvenliğini Sağlama Operasyon Birimi Sözcüsü Tuğgeneral Abdulhadi Dirah, yaptığı açıklamada, Sirte'de Hafter saflarında savaşan 2 Rus paralı askerin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, 2'sinde de virüse rastlandığını belirtti. Dirah, Sirte'deki tıbbi kaynakların, 2 paralı askerin virüs nedeniyle öldüğünü doğruladığını aktardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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