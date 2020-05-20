Libya ordusu, Hafter milislerine ait bir HSS'yi imha ettiklerini açıkladı - Son Dakika

Libya ordusu, Hafter milislerine ait bir HSS'yi imha ettiklerini açıkladı

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Terhune kentindeki Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Terhune kentindeki Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı. Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), Terhune kentinde Hafter milislerine BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiğini söyledi. Öte yandan, sosyal medyada ve yerel basında Libya ordusuna ait SİHA'nın bir hangarın içini vurduğu görüntüler paylaşıldı. Libya ordusu, ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü Hafter milislerinden geri almasının ardından, üste milislere BAE'nin temin ettiği aynı tipte bir hava savunma sistemini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın