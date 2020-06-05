Libya ordusu Hafter milislerinin bıraktığı mühimmatları ele geçirdi - Son Dakika

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter bağlı milislerin bıraktığı kamufle edilmiş topçu bataryaları, araçlara monte edilmiş çok namlulu roketatarlar ve mühimmatların yanı sıra tanklar da ele geçirdi.