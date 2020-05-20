Libya ordusu, Hafter milislerinin üç hava savunma sistemini daha imha etti - Son Dakika

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği üç Rus yapımı hava savunma sistemini daha imha ettiklerini açıkladı.

Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada dün geceden itibaren Hafter milislerine BAE'nin temin ettiği 3 Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini belirtti.

Kununu, topçu birlikleri ve silahlı insansız hava aracının (SİHA) Terhune kentinde Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir tipinde iki hava savunma sistemini, Sirte'nin güneyindeki Vişke bölgesinde de bir hava savunma sistemini vurduğunu ifade etti.

Libya ordusu hava unsurlarının, sabaha karşı Terhune kentinde vurduğu bir hava savunma sistemiyle birlikte son 8 saatte BAE'nin Hafter milislerine tedarik ettiği toplam 4 Pantsir tipi hava savunma sisteminin imha edildiği aktarıldı.