Libya ordusu hava unsurları, Terhune kentindeki darbeci Hafter milislerine ikmal için gönderilen 7... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya ordusu hava unsurları, Terhune kentindeki darbeci Hafter milislerine ikmal için gönderilen 7... - Son Dakika

Libya ordusu hava unsurları, Terhune kentindeki darbeci Hafter milislerine ikmal için gönderilen 7...

6 saat önce

Libya ordusu hava unsurları, Terhune kentindeki darbeci Hafter milislerine ikmal için gönderilen 7 yakıt tankerini vurdu.

Libya ordusu hava unsurları, Terhune kentindeki darbeci Hafter milislerine ikmal için gönderilen 7..., System.String[]

Libya ordusu hava unsurları, Terhune kentindeki darbeci Hafter milislerine ikmal için gönderilen 7 yakıt tankerini vurdu.

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 04:22 Kaynak: AA


Son Dakika

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