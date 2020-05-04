Libya Ordusu hava unsurları ve topçularından Hafter milislerine operasyon - Son Dakika

Libya Ordusu topçuları ve hava unsurları, başkent Trablus'un güney ve güneybatı bölgelerinde darbeci Hafter milislerine operasyon düzenledi.

Libya Hükümeti'ne bağlı Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Ordusu başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın yakınlarında Hafter milisleri ve paralı askerlerinin içinde bulunduğu bir askeri aracı havan topu atışıyla vurarak etkisiz hale getirdi.

Başkentin güneybatısında ise Libya Ordusu hava unsurları gece operasyonu düzenledi. Söz konusu operasyonda Vatiyye Hava Üssü ve Batın el-Cebel arasındaki yolda Hafter milislerine ait silah ve mühimmat yüklü bir askeri araç hedef alındı.

Vatiyye Hava Üssü'ne hava operasyonu

Libya Ordusu resmi sözüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı açıklamada, Libya Ordusu hava unsurlarının Vatiyye Hava Üssü'ndeki Hafter milislerine yönelik 3 hava operasyonu düzenlediğini duyurdu.

Operasyonun gece yarısından sonra yapıldığını ifade eden Kununu açıklamasında, ölen ve yaralanan Hafter milislerinin durumu ile ilgili herhangi bir detay vermedi.

Libya Ordusu dün akşam saatlerinde başkentin güneyindeki Suk el-Ehad bölgesinde yer alan Hafter milislerini havan atışıyla hedef almış, başkentin yaklaşık 25 kilometre güneydoğusundaki Vadi er-Rebi bölgesindeki silah depolarını da ağır top atışıyla vurmuştu.