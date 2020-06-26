Libya ordusu: Rus uçakları Sirte'ye Suriyeli savaşçı taşıdı - Son Dakika

Libya ordusu: Rus uçakları Sirte'ye Suriyeli savaşçı taşıdı

?Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya ordusu, Suriyeli paralı savaşçı ve Pantsir hava savunma sistemleri taşıyan Rus uçaklarının Sirte'deki El-Gırdabiyye Üssü'ne en az 11 iniş yaptığını duyurdu.

?Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya ordusu, Suriyeli paralı savaşçı ve Pantsir hava savunma sistemleri taşıyan Rus uçaklarının Sirte'deki El-Gırdabiyye Üssü'ne en az 11 iniş yaptığını duyurdu.

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Libya'dan kritik açıklama geldi. UMH'ye bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Rus Antonov ve İlyuşin kargo uçaklarının Sirte'deki El-Gırdabiyye Askeri Hava Üssü'ne en az 11 iniş yaptığını açıkladı.

Dırah, söz konusu uçaklarla Suriyeli paralı savaşçı ve Rus yapımı 6 Pantsir hava savunma sisteminin yanı sıra silah ve mühimmatların taşındığını kaydetti.

Libya ordusu, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için 6 Haziran'da "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.


Libya, Sirte, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:26 Kaynak: DHA

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