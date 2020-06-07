Libya Ordusu, Sirte'de Hafter'e bağlı 10 milisi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Libya Ordusunun Sirte kentine düzenlediği hava saldırısında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 10 milis öldürüldü.

Öfke Volkanı Operasyonu sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Hava Kuvvetlerinin Sirte'ye düzenlediği 3 saldırıda, bir top, zırhlı bir araç ve iki silahlı aracın imha edildiğini, 10 Hafter milisinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Libya Ordusu dün, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya Ordusu, dün Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtarmıştı.