Libya ordusu: Sirte'de Hafter milisleri arasında çatışmalar yaşandı - Son Dakika

Libya ordusu: Sirte'de Hafter milisleri arasında çatışmalar yaşandı
02.02.2021 02:25
Libya'nın Sirte kentinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında çatışma çıktığı bildirildi.
Libya'nın Sirte kentinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında çatışma çıktığı bildirildi.
AA muhabirinin Libya ordusu kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ülkenin doğu bölgesinden gelen Tarık Bin Ziyad Taburu, 9'uncu "Kaniyat" Tugayı'nın Sirte'deki karargahına saldırdı.
Kaynaklar, çatışmaların çıktığı bölgeye yoğun silah sevkiyatı yapıldığını belirtti.
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