Libya ordusu: Sirte ve Cufra'daki hareketlilik, milislerin tahliye edilmediğini gösteriyor - Son Dakika

Libya ordusu: Sirte ve Cufra'daki hareketlilik, milislerin tahliye edilmediğini gösteriyor

12.11.2020 15:59
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'daki hareketlilik, milislerin tahliye edilmediğini gösteriyor, System.String[]

Libya ordusu Sirte ve Cufra'daki askeri hareketliliğin bölgenin paralı askerlerden ve silahlı milislerden boşaltılmadığını ortaya koyduğunu açıkladı.

Libya ordusu Sirte ve Cufra'daki askeri hareketliliğin bölgenin paralı askerlerden ve silahlı milislerden boşaltılmadığını ortaya koyduğunu açıkladı.

Libya krizindeki taraflar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının Sirte'deki 6. turunun üçüncü gününde Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Kununu, Cufra ve Sirte'deki askeri hareketliliğin bölgenin paralı askerler ve silahlı milislerden boşaltılmadığının delili olduğunu belirterek, "Bu uygulamaların barışçıl diyalog yolunun kapanmasına neden olmasını istemiyoruz ancak paralı askerlerin süngüleri ve hava savunması altında pazarlık yapmayı kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Libya'daki Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) bu durumdan habersiz olmadığını savunan Kununu, şöyle devam etti:

"Sirte'de olanlar ileriye doğru bir adım olarak nitelendirilemez. Eğer durum düzeltilmezse, müzakerelerin sonuç veremeyeceğini söylemekten korkuyoruz. 5+5 görüşmelerinde şimdiye kadar olanların, kalıcı ateşkes anlaşmasının seyri ile uyuşmadığına UNSMIL'in dikkatini çekeriz."

BM heyeti, 10 Kasım Salı günü Sirte kentinde müzakerelerin 6. turunun başladığını duyurmuştu.

Cenevre'de 23 Ekim'de varılan kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması ve bunun için alt komitelerin oluşturulmasının ele alınacağı belirtilmişti.

Ortak Askeri Komitede, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ardından, Libya'nın güneybatısındaki Gadamis kentinde geçen hafta düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarında, kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için atılacak somut adımlara ilişkin uzlaşı sağlanmıştı.

Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Sirte, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya ordusu: Sirte ve Cufra'daki hareketlilik, milislerin tahliye edilmediğini gösteriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor? Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Valilik önünde kısa süreli panik! Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini ekmek bıçağıyla öldürdü: Soranlara "Pişman değilim" dedi
7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu         
16:24
Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer         
16:07
Kaçtığı iddia edilen Paşinyan sosyal medyadan ulusa seslendi: İmzalamasaydım 20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık Kaçtığı iddia edilen Paşinyan sosyal medyadan ulusa seslendi: İmzalamasaydım 20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık         
15:51
Trabzonspor'dan, F.Bahçe ve G.Saray'a Sörloth vetosu: Türkiye'ye dönerse ilk hak bizim Trabzonspor'dan, F.Bahçe ve G.Saray'a Sörloth vetosu: Türkiye'ye dönerse ilk hak bizim         
15:37
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
"Herkes bilsin" diyen Sergen Yalçın'dan ayrılık sözleri: Söz konusu olamaz         
15:25
91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor         
14:40
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi         
13:50
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı         
12:08
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 16:36:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya ordusu: Sirte ve Cufra'daki hareketlilik, milislerin tahliye edilmediğini gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei