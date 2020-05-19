Libya ordusu, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nün güneyindeki iki beldeyi daha Hafter milislerinden... - Son Dakika

Libya ordusu, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nün güneyindeki iki beldeyi daha Hafter milislerinden...
Libya ordusu, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nün güneyindeki iki beldeyi daha Hafter milislerinden kurtardıklarını açıkladı.
Libya ordusu, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nün güneyindeki iki beldeyi daha Hafter milislerinden kurtardıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:56 Kaynak: AA
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