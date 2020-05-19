Libya ordusu, Vatiyye Askeri Üssü'nün güneyindeki iki beldeyi daha geri aldı - Son Dakika

Bedr ve Tici beldeleri, Libya ordusunun dün milislerden arındırdığı, ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nün yaklaşık 60 kilometre güneyinde yer alıyor.

Libya'daki yerel basın, ordunun Bedr'de denetimi sağladığını aktarırken, askeri araçların beldede yayılmasına ilişkin görüntüleri servis etti.

Açıklamada, ordu birliklerinin, halk tarafından sevinçle karşılandığı ifade edildi.

Hükümete bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ordu birliklerinin, Tunus sınırı boyunca uzanan Nalut vilayetine bağlı Bedr ve Tici beldelerinde kontrolünü yeniden sağladığını belirtti.

Libya ordusu, Vatiyye Askeri Üssü'nün güneyinde, Tunus sınırı yakınlarında yer alan iki beldeyi daha Hafter milislerinden kurtardıklarını açıkladı.

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