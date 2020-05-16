Libya ordusuna ait bir SİHA, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne yeni sevkedilen BAE'nin temin ettiği Rus... - Son Dakika

Libya ordusuna ait bir SİHA, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne yeni sevkedilen BAE'nin temin ettiği Rus...
Libya ordusuna ait bir SİHA, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne yeni sevkedilen BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti.
Libya ordusuna ait bir SİHA, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne yeni sevkedilen BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 08:02 Kaynak: AA
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