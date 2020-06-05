Libya ordusundan Hafter'e darbe: Terhune'de Hafter'e ait araçlar ele geçirildi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere gönderdiği mühimmat ve araçlar Terhune'de Libya ordusunun eline geçti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere gönderdiği mühimmat ve araçlar Terhune'de Libya ordusunun eline geçti.
Libya ordusu, son 72 saat içinde Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e milislerine büyük başarılara imza attı. Hafter milislerini başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'ndan çıkan ordu birlikleri, Trablus il sınırlarının tamamı ve başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladı.Terhune'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hafter'e bağlı milislere gönderdiği mühimmat ve araçlar Libya ordusunun eline geçti. Libya ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hafter milislerine ait 1 mühimmat aracı, 2 tank ve BAE yapımı 3 panzeri ele geçirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 07:27 Kaynak: DHA
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