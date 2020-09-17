Libya ordusundan normalleşme anlaşmasına tepki - Son Dakika

Libya ordusundan normalleşme anlaşmasına tepki

Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kununu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasına karşı olduklarını açıkladı.

Libya ordusundan normalleşme anlaşmasına tepki, System.String[]

Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kununu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasına karşı olduklarını açıkladı.

Libya Ordusu Sözcüsü Kununu, Hafter milislerine karşı yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasından Libya'da işgalci İtalyan güçlerine karşı sergilediği direnişle dünya çapında sembol bir isme dönüşen "Çöl Aslanı" lakaplı Ömer Muhtar'ın idam edilişinin 89. yılı münasebetiyle bir açıklama yaptı.

Kununu açıklamasında, BAE ve Bahreyn'in İsrail ile yapmış olduğu normalleşme anlaşmasına atıfta bulunarak, "İtalyan işgalci karşısında halkının yarısı şehit olan Libya sonuna kadar yok olur da normalleşmenin vaftiz babaları ve kuyrukları olan savaş suçlusuna ülkeyi kirlettirmeyiz." ifadelerini kullandı.

Normalleşme anlaşmasında Filistin'in yanında yer aldıklarına işaret eden Kununu, şunları belirtti:

"Libya halkı yalnızca Libya toprağı için şehit olmadı, 1948 yılında Filistin davasını benimseyenlerin başında yer almıştı. Toprağımızı kirletenlerden temizleyinceye ya da bu yolda ölene kadar şehit olmaya hazırız. Ateşkese rağmen yabancı Vagner savaşçıları aslanlarımızdan kaçarken yerleştirdikleri mayınlardan dolayı hala şehit vermeye devam ediyoruz. Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde hala araştırma ekipleri kayıp insanların akibetini soğukkanlılıkla öldürülenlerin bulunduğu meçhul kabirlerde arıyor. Ne onları, ne bunları unutacağız. Zalimlerin de göreceği bir gün olacaktır"

Kununu açıklamasını, "Son olarak bu savaşı biz başlatmadık ama bunun nerede ve ne zaman sonlanacağını biz tayin edeceğiz. Elbette zaliminde göreceği bir gün gelir." ifadeleriyle sonlandırdı.

Libya'nın doğusundaki darbeci Halife Hafter'e bağlı milisler, ülkede 21 Ağustos'ta ilan edilen ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.

Bahreyn, İsrail, Şehit, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 03:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Libya ordusundan normalleşme anlaşmasına tepki - Son Dakika


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