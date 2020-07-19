Libya Ordusundan Sirte'nin batısına askeri sevkiyat - Son Dakika

Libya Ordusundan Sirte'nin batısına askeri sevkiyat

Libya Ordusu, Sirte şehrinin batısına çok sayıda askeri araçtan oluşan sevkiyat yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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