Libya ordusundan Sirte yakınlarında Hafter milislerine hava operasyonu - Son Dakika

Libya ordusu hava unsurları, Sirte kenti yakınlarındaki Hafter milislerine operasyon düzenledi.

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Sirte kentinin Merrah bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu bölgelere hava operasyonu düzenlendiğini kaydetti.

Milislerin mevzilerinin hedef aldığını, ölü veya yaralı toplam 12 milisin operasyondan etkilendiğini ifade eden Kununu, halka askeri bölgeler ve çatışma alanlardan uzak durmaları çağrısı yaptı.

Kununu, hava unsurlarının plana uygun olarak Terhune ve Sirte yakınlarındaki Veşka bölgesinde gözlem uçuşu yaptığını belirtti.

Kununu, dün gece yaptığı açıklamada, Terhune kentine 5 hava operasyonu düzenlendiğini duyurmuştu.

Libya ordusu hava unsurları son 72 saatte Hafter milislerine ait Rus yapımı hava savunma sistemi olan 8 adet Pantsir'i imha etmiş ve vurulan Pantsirlerden birisi dün başkent Trablus'un Şehitler Meydanı'nda sergilenmişti.