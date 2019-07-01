Son Dakika Haberleri: Libya ordusundan sivillere "Askeri mevzilerinden uzak durun" uyarısı
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Libya ordusundan sivillere "Askeri mevzilerinden uzak durun" uyarısı

1 saat önce

Libya Milli Ordusu, sivillere, yoğun saldırı düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, "Askeri mevzilerinden uzak durun" uyarısında bulundu.

Libya ordusundan sivillere
Libya Milli Ordusu, sivillere, yoğun saldırı düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, "Askeri mevzilerinden uzak durun" uyarısında bulundu.

Libya Ordusundan Albay Muhammed Menfur başkent Trablus'ta yoğun hava saldırısı düzenleneceği için sivillere, "Milis kamplarından ve askeri mevzilerinden uzak durun" çağrısı yaptı. Menfur, "Başkent Trablus'u Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolü altından geri almak için böyle bir operasyonu başlatmaya mecbur bırakıldık" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
Trablus, Libya, Güncel
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