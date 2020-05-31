Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı - Son Dakika

Libya Ordusundan 7 personel, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentin güneyindeki sivil yerleşim bölgelere tuzakladığı el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirirken yaralandı.

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 bomba imha uzmanı, Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınları etkisiz hale getirirken yaralandı.

Öte yandan, Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden, Hafter milislerinin başkentin güneyinde tuzakladığı EYP ve mayınlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, Hafter milislerinin sivil yerleşim bölgelerine tuzakladıkları araç ve personele karşı kullanılan etkisiz hale getirilmiş mayınlar dikkati çekti. Ayrıca Hafter milislerinin patlayıcı yapım atölyesi olarak kullandıkları bir evde, sandıklar içinde EYP yapımında kullanılan kablo, fitil, şarapnel gibi malzemeler bulunduğu görüldü.

Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza atan Libya Ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Havalimanı'nı kurtarmak için bugün operasyon başlattı.

Ordu birlikleri, son olarak 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.