Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması hedefleniyor - Son Dakika

Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması hedefleniyor
25.11.2020 14:53
Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteğiyle Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteğiyle Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyor, verilen eğitim desteğiyle Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılmasını hedefliyoruz" denildi.
(Yunus Özkan/İHA)
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