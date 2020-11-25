Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması hedefleniyor - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyor, verilen eğitim desteğiyle Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılmasını hedefliyoruz" denildi.

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