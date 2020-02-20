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Libya ortak askeri komite toplantıları Cenevre'de yeniden başladı
7 saat önce
Sözcü El Alam, toplantıların ne kadar süreceğini bu aşamada kestiremediklerini belirterek, "Bildiğiniz üzere müzakerelerde her şey mümkün" değerlendirmesinde bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yeniden başladığını duyurdu.
BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Sözcüsü Jean El Alam, "Bugün Cenevre'deki 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarının yeniden başladığını teyit ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:37
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