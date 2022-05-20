Libya Ortak Komitesi, seçimlere zemin hazırlayan anayasal temelin 140 maddesi üzerinde anlaştı - Son Dakika
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Libya Ortak Komitesi, seçimlere zemin hazırlayan anayasal temelin 140 maddesi üzerinde anlaştı

20.05.2022 22:37
Libya Ortak Komitesi, seçimlere zemin hazırlayan anayasal temelin 140 maddesi üzerinde anlaştı

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Libya Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasında Mısır'da yapılan Libya Ortak Komitesi toplantılarında seçimlere zemin hazırlayan anayasal temelin 140 maddesi üzerinde anlaşma sağlandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Libya Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasında Mısır'da yapılan Libya Ortak Komitesi toplantılarında seçimlere zemin hazırlayan anayasal temelin 140 maddesi üzerinde anlaşma sağlandığı bildirildi.

Libya Ortak Komitesi, Mısır'ın başkenti Kahire'de Libyalı gruplar arasında yapılan toplantıların ikinci turunun sonlanması akabinde yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kahire'de 15-20 Mayıs tarihlerinde yapılan toplantılarda komite üyelerinin, anayasal süreç çerçevesinde 140 madde üzerinde uzlaşı sağladığı belirtildi.

Maddelerin detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, komitenin, toplantılarda ele alınmayan diğer konu ve maddelerin de gelecek görüşmelerde neticeye kavuşturulması kararı aldığı eklendi.

Maddelerin metinleri üzerinde uzlaşılan taslağın hazırlanması için küçük bir kurul görevlendirildiği, üzerinde uzlaşı sağlanan yazılı maddelerin ayrı ayrı incelenmesi için Libya Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi'ne sevk edileceği aktarıldı.

Gelecek görüşmelerde tek bir anayasa taslağı oluşturulması için kalan tüm maddelerin ele alınacağı kaydedildi.

Yasama ve yargı erkleriyle ilgili maddeleri üzerinde uzlaşma sağlandı

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, toplantıların ikinci turu sonunda yaptığı basın açıklamasında, Libyalı tarafların seçimlere zemin hazırlayan anayasal temelin yasama ve yargı erkleriyle ilgili maddeleri üzerinde uzlaşma sağladığını belirtti.

Komitenin ayrıca hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler üzerinde anlaşmasından da memnuniyet duyduğunu ekleyen Williams, bir sonraki oturumun 11 Haziran'da yapılacağına işaret etti.

BM girişimiyle Libya Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi tarafından oluşturulan Libya Ortak Komitesi'nde iki taraftan da 12'şer olmak üzere 24 üye bulunuyor.

İlk tur toplantılarını Kahire'de 18 Nisan'da tamamlayan Libya Ortak Komitesi, ikinci tura da yine Kahire'de 15 Mayıs'ta başlamıştı.

Özel Temsilci Williams, mart ayında ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için TM ve Devlet Yüksek Konseyi'ne temsilciler seçme çağrısı yapmıştı.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

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