Libya Özel Temsilcisi Bathily, önceliğinin mutabakata dayalı bir yol belirlemek olduğunu söyledi - Son Dakika
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Libya Özel Temsilcisi Bathily, önceliğinin mutabakata dayalı bir yol belirlemek olduğunu söyledi

14.10.2022 20:20

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, önceliğinin, mümkün olan en kısa sürede sağlam bir anayasal çerçeve üzerinde yapılması gereken kapsayıcı ve güvenilir ulusal seçimlere yönelik mutabakata dayalı bir yol belirlemek...

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, önceliğinin, mümkün olan en kısa sürede sağlam bir anayasal çerçeve üzerinde yapılması gereken kapsayıcı ve güvenilir ulusal seçimlere yönelik mutabakata dayalı bir yol belirlemek olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), resmi internet sitesinde yayınladığı yazılı açıklamada, BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı Bathily'nin Trablus'a geldiğini duyurdu.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Özel Temsilcisi Bathily, önceliğinin mutabakata dayalı bir yol belirlemek olduğunu söyledi - Son Dakika

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