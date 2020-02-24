Libya Parlamentosu, askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar müzakerelere... - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Parlamentosu, İsviçre'nin Cenevre kentinde ülkede çatışan taraflar arasında başlatılan görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

Parlamento Başkanı Hammude Ahmed es-Seyyale düzenlediği basın toplantısında, "Parlamento, askeri operasyonların durdurulması ve yerinden edilenler ile mültecilerin evlerine dönüşü gibi askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar Cenevre'deki siyasi diyaloğa katılımını askıya almayı kararlaştırdı." dedi.

Parlamentonun BM misyonuna bu konuda bir mektup gönderme kararı aldığını aktaran Seyyale, mektubun diyaloğa bağımsız bloklardan katılanların isimlerinin ve bu kişilerin seçilme kriterlerinin taraflara açıklanması gibi konuları içerdiğini belirtti.

UMH, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus Limanı'na 18 Şubat'ta düzenlediği roketli saldırının ardından Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan, Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yanı sıra Hafter tarafıyla yapılan "siyasi ve ekonomik toplantıları" da askıya aldığını açıklamıştı.

Ancak bazı BM yetkililerinin iki gün sonra toplantıların tekrar başladığına ilişkin açıklamalar yapması kafa karışıklığına neden olmuş, 22 Şubat Cumartesi günü konuşan Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri tartışmalara açıklık getirerek, "Cenevre'deki 5+5 toplantılarına katılmayacaklarını" ifade etmişti.