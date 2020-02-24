Libya Parlamentosu, askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar müzakerelere... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya Parlamentosu, askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar müzakerelere... - Son Dakika

Libya Parlamentosu, askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar müzakerelere...

7 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Parlamentosu, İsviçre'nin Cenevre kentinde ülkede çatışan taraflar arasında başlatılan görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

Libya Parlamentosu, askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar müzakerelere..., System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Parlamentosu, İsviçre'nin Cenevre kentinde ülkede çatışan taraflar arasında başlatılan görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

Parlamento Başkanı Hammude Ahmed es-Seyyale düzenlediği basın toplantısında, "Parlamento, askeri operasyonların durdurulması ve yerinden edilenler ile mültecilerin evlerine dönüşü gibi askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar Cenevre'deki siyasi diyaloğa katılımını askıya almayı kararlaştırdı." dedi.

Parlamentonun BM misyonuna bu konuda bir mektup gönderme kararı aldığını aktaran Seyyale, mektubun diyaloğa bağımsız bloklardan katılanların isimlerinin ve bu kişilerin seçilme kriterlerinin taraflara açıklanması gibi konuları içerdiğini belirtti.

UMH, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus Limanı'na 18 Şubat'ta düzenlediği roketli saldırının ardından Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan, Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yanı sıra Hafter tarafıyla yapılan "siyasi ve ekonomik toplantıları" da askıya aldığını açıklamıştı.

Ancak bazı BM yetkililerinin iki gün sonra toplantıların tekrar başladığına ilişkin açıklamalar yapması kafa karışıklığına neden olmuş, 22 Şubat Cumartesi günü konuşan Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri tartışmalara açıklık getirerek, "Cenevre'deki 5+5 toplantılarına katılmayacaklarını" ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler, İsviçre, Cenevre, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya Parlamentosu, Cenevre'de Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacak
Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 03:36:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya Parlamentosu, askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar müzakerelere... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]