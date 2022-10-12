Libya parlamentosu: Ülkede seçimlerin yakında yapılması çabalarına Katar'ın desteğini bekliyoruz - Son Dakika
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Libya parlamentosu: Ülkede seçimlerin yakında yapılması çabalarına Katar'ın desteğini bekliyoruz

12.10.2022 19:38
Libya parlamentosu: Ülkede seçimlerin yakında yapılması çabalarına Katar'ın desteğini bekliyoruz

Libya parlamentosu, ülkede mümkün olan en kısa sürede seçimlerin düzenlenmesi için yürütülen çabalara Katar'ın destek vermesini arzuladıklarını açıkladı.

Libya parlamentosu, ülkede mümkün olan en kısa sürede seçimlerin düzenlenmesi için yürütülen çabalara Katar'ın destek vermesini arzuladıklarını açıkladı.

Libya parlamentosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Parlamentosu Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri, Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 145. Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde Katar Şura Konseyi Başkan Yardımcısı Hamde bint Hasan es-Saliti ile bir araya geldi.

Görüşmede iki parlamento arasındaki iletişimi geliştirmenin ve parlamenter işbirliği köprüleri kurmanın yolları gözden geçirildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Başkanvekili Nuveyri, iki ülke arasında koordinasyon kurulmasının ve Parlamentolar Arası Birlik ve organlarına sunulan meselelere yönelik Arap tutumlarını birleştirmenin zorunlu olduğunu vurguladı.

Parlamentonun mümkün olan en kısa sürede seçimlerin yapılması için yürüttüğü çabalara yönelik Katar'ın desteğini arzuladıklarını ifade eden Nuveyri, Libya krizinin ülke içi kriz ve siyasi anlaşmazlık olduğunu ve dış müdahalelerin krizi daha fazla artırdığını kaydetti.

Nuveyri, krizin sona ermesi için tüm Arapların tüm Libyalılara aynı mesafede durması gerektiğine dikkati çekti.

Katar Şura Konseyi Başkan Yardımcısı Saliti de ülkesinin, Libya'daki barış ve istikrarın yanı sıra Libyalı taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye yönelik çabaları desteklediğini vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Libya ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde talimatları olduğunu belirten Saliti, ülkesinin Libya parlamentosu ile Katar Şura Konseyi arasında Arap çalışmasını güçlendirmek ve ortak öneme sahip konuları araştırmak için bir parlamento grubu kurmayı hedeflediğini aktardı.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu iddiasıyla 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya parlamentosu: Ülkede seçimlerin yakında yapılması çabalarına Katar'ın desteğini bekliyoruz - Son Dakika

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