Libya Petrol Kurumu: Libya petrolü üzerindeki çatışma, siyasi hedefleri olan uluslararası bir... - Son Dakika

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, "Libya petrolü üzerinden yapılan çatışmanın, siyasi hedefleri olan uluslararası bir çatışma" olduğunu söyledi.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu NOC'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanallah, Fransız petrol şirketi Total'in Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Patrick Pouyanné ile, Ortadoğu Akdeniz Zirvesi'nin salı günü video-konferans yöntemiyle düzenlediği bir panele konuşmacı olarak katıldı.

Libya'da gerilim ve çatışmaların tırmanmasının ve petrol sektörünün çöküşünün ardından yaşanan son gelişmelerin ele alındığını panelde Sanallah, "petrol tesisleri üzerine devam eden ihtilafın, gelirlerin dağılımı konusunda Libya'daki bir iç anlaşmazlıktan ziyade uluslararası bir siyasi çatışma" olduğunu bildirdi.

Sanallah, şöyle konuştu:

"Birçok ülkenin Libya petrolünün küresel pazardaki yokluğundan finansal olarak istifade ediyor ve petrol blokajını fiilen uygulamak için yabancı paralı askerler tarafından desteklenen Libyalı kuklaları kullanmak onlara uygun geliyor."

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin 18 Ocak'tan bu yana petrol tesislerini kapalı tutmasına da değinen Sanallah, "Libya halkının petrol üretiminin yeniden başladığını görmek istediğini" kaydetti.

Sanallah, şöyle devam etti:

"Ocak ayından bu yana doğu ve orta bölgedeki yasadışı blokajdan en çok etkilenen vatandaş oldu. Bunun en büyük kanıtı da kamu hizmetlerindeki bozulma, devam eden likidite eksikliği ve Libya vatandaşının her gün yaşadığı diğer birçok sorundur."

Panelde konuşan Patrick Pouyanné de, petrol tesisleri ve limanlarındaki askeri varlıktan duyduğu endişeleri dile getirdi.

Pouyanné, "tüm tarafların çatışmadan kaçınması ve siyasi diyalog başlatma yolunda ilk adım olarak NOC'un üretime devam etmesine izin verilmesi gereğini" vurguladı.

Halife Hafter'e bağlı milisler, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

NOC verilerine göre, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetinin gelirlerini kesmek için Hafter'in petrol tesislerini kapalı tutmasının ülke ekonomisine 220 günlük zararı 8 milyar 858 milyon dolara ulaştı.