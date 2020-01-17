Libya Petrol Kurumu'ndan "petrol siyasi müzakere unsuru yapılmamalı" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya Petrol Kurumu'ndan 'petrol siyasi müzakere unsuru yapılmamalı' açıklaması - Son Dakika

Libya Petrol Kurumu'ndan "petrol siyasi müzakere unsuru yapılmamalı" açıklaması

6 saat önce

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Zuveytine bölgesinde bulunan petrol kuyusunun "Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne gelir sağladığı" iddiasıyla kapatılması girişimine tepki gösterdi.

Libya Petrol Kurumu'ndan

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Zuveytine bölgesinde bulunan petrol kuyusunun "Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne gelir sağladığı" iddiasıyla kapatılması girişimine tepki gösterdi.

Ülkedeki petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatını yöneten Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, Libya'nın can damarının taraflar arasında tartışma konusu yapılmaması istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Petrol ve doğal gaz Libya ekonomisinin can damarıdır ve siyasi müzakere unsuru olarak kullanılmamalıdır. Petrolün üretimi ve ihracatının kesilmesi Libya ekonomisinde ciddi sonuçlar doğuracaktır."

Hafter'in kontrolünde bulunan ülkenin doğusundaki Zuveytine bölgesinde bazı kabile liderleri, buradaki petrol kuyusuna yürüyerek " Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne gelir sağladığı" iddiasıyla üretimin durdurulması çağrısı yapmıştı.

Libya 2010'da günlük 1,6 milyon varil petrol üretirken, "Arap Baharı" adı verilen sürecin ardından yaşanan istikrarsızlık nedeniyle bu oran giderek düşmüştü.

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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