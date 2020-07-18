Libya Petrol Kurumu, tesislerindeki yabancı savaşçıların varlığından endişeli - Son Dakika

Libya Petrol Kurumu, tesislerindeki yabancı savaşçıların varlığından endişeli

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkedeki petrol tesislerinin askerileştirilmesi ve yabancı paralı savaşçıların alanı olmaya devam etmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkedeki petrol tesislerinin askerileştirilmesi ve yabancı paralı savaşçıların alanı olmaya devam etmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

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Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatında tek yetkili yapı NOC'tan yapılan yazılı açıklamada, kuruma bağlı tesislerin savaş mevkisi olarak kullanılmasından, bunun da petrol ve gaz tesislerinin yıkımına neden olacak yeni bir çatışmayı alevlendirme ihtimalinden "şiddetle endişe duyulduğu" bildirildi.

Tesislerin normale dönmesi için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından uluslararası bir gözlem heyeti gönderilmesi çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Petrol kurumu, son olarak Sidra petrol limanında yaşandığı üzere, (Rus güvenlik şirketi) Wagner Grubu, Suriyeli paralı savaşçılar ve (Sudanlı) Cancavid milislerinin, petrol tesislerinde mevzilenmelerini kınamaktadır. Bu unsurlar NOC'un tüm tesislerinden hemen çekilmelidir. Aynı şekilde NOC, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'na (UNSMIL), kurumun faaliyet gösterdiği bölgelerdeki askeri varlığın ülke çapında sonlanmasını denetlemek üzere gözlem heyeti göndermesi çağrısında bulunuyor."

Petrol üretiminin zorla durdurulmasının, "ülkedeki üretimi petrol piyasasından uzaklaştırdığı" vurgulanan açıklamada, bunun da "petrol ihracatçısı yabancı devletlere katkı sunduğuna" işaret edildi.

Ayrıca, üretimdeki bu kesintilerin, petrol sahaları, kuyuları, boru hatları ve yer üstü donanımlarında ciddi fiziki hasara yol açtığı, bunun da Libya'nın milli servetini ve geleceğini tehdit ettiği vurgulandı.

NOC, dün yaptığı açıklamada da petrol üretiminin 18 Ocak'tan bu yana durdurulmasının ülkeye maliyetinin 7 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 00:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Petrol Kurumu, tesislerindeki yabancı savaşçıların varlığından endişeli - Son Dakika
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