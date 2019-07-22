Libya petrol üretimini kısmen başlattı
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Libya Ulusal Petrol Corp. ülkenin en büyük petrol sahasının, iki gün önce kimliği belirsiz bir grubun boru hattını kapatması ile zorunlu olarak duran üretimin yeniden başladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:41 Kaynak: DHA
– Libya
Ulusal Petrol Corp. ülkenin en büyük petrol sahasının, iki gün önce kimliği belirsiz bir grubun boru hattını kapatması ile zorunlu olarak duran üretimin yeniden başladığını duyurdu.
Hamada ve terminal arasındaki petrol transferini günlük 290 bin varil azaltan olay sonrasında kapasite kullanımının toparlandığını açıklandı.
Şirketten yapılan açıklamada, oluşan petrol açığının ithalat ile telafi edileceği belirtildi.
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