Libya Petrol ve Gaz Bakanlığından Fil Petrol Sahası'nda üretime devam etme çağrısı - Son Dakika
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Libya Petrol ve Gaz Bakanlığından Fil Petrol Sahası'nda üretime devam etme çağrısı

17.04.2022 16:01
Libya Petrol ve Gaz Bakanlığından Fil Petrol Sahası'nda üretime devam etme çağrısı

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası'nda üretimin durmasının, Libyalıların ekonomik durumunu olumsuz etkileyeceğini ve üretimin devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası'nda üretimin durmasının, Libyalıların ekonomik durumunu olumsuz etkileyeceğini ve üretimin devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlık resmi sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Fil Petrol Sahası'nda üretimin durmasıyla ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, El-Fil Petrol Sahası'nda üretimin durmasının Libya'nın ulusal petrol pazarındaki yerinin sarsılmasına neden olacağı ve ülkedeki ekonomik iyileşmeye zarar verebileceği belirtildi.

Önceki yıllarda gerçekleştirilen keyfi kapatmalar nedeniyle hasar görmüş durumdaki petrol üretim altyapısının bu sürecin ardından daha da kötüleşebileceği vurgulanan açıklamada, "Petrol üretimini durdurmanın maliyeti ağır olacaktır. Libya'daki bütün siyasi tarafları ulusal çıkarları korumaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) bugün, ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası'nda oluşan "mücbir sebepten" dolayı üretimin durduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Petrol İşçileri Sendikası Başkanı Mare Buridan da yerel medyaya yaptığı açıklamada protestocu bir grubun, ülkenin doğusundaki Zeytuna Limanı'na girerek petrol ihracatına engel olduğunu bildirdi.

Libya'nın güneybatısında yer alan Merzuk Havzası'ndaki en büyük saha olan Fil'de günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

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Facebook, Petrol, Medya, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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