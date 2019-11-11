Libya Planlama Bakanı:

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Planlama Bakanı Et-Tahir el-Cuheymi, ülkesinde yeniden imar projelerinin başlatılabilmesi için güvenlik başta olmak üzere uygun şartların sağlanması gerektiğini söyledi.

Libya Uluslararası Ekonomi ve Yatırım Forumu, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden yaklaşık 400 kişinin katılımıyla Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı.

Burada AA muhabirine konuşan Libyalı Bakan Cuheymi, "Uygun şartlar sağlandığında inşaat projelerine başlamaya hazırız. Çalışmalar sınırlı alanda olsa da doğal seyrinde devam ediyor." dedi.

Cuheymi ayrıca ekonomi forumuna katılan yabancı yatırımcıların verimli toplantı ve görüşmeler gerçekleştirebilmesi için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Bütçedeki en büyük paya sahip enerji sektörünün önemine vurgu yapan Cuheymi, yakın zamanda petrol, doğal gaz ve altyapı onarımı gibi projeler için 12 milyar dolarlık bir bütçeyi onayladıklarını hatırlattı.

Libyalı Bakan, elektrik sektöründe bakım ve yeniden yapılandırmayla ilgili de yeni projelerin olduğunu belirterek, "2030 yılına kadar Libya'nın enerji arzına en az yüzde 20 katkıda bulunmak amacıyla güneş enerjisi sektörünü geliştirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Birliği tarafından ülkeye yabancı yatırımcı çekmek amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası Ekonomi ve Yatırım Forumu'nun iki gün sürmesi bekleniyor.