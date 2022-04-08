Libya, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına "evet" oyu verdi - Son Dakika
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Libya, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına "evet" oyu verdi

08.04.2022 01:37
Libya, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına "evet" oyu verdi

Libya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmasına "evet" oyu verdi.

Libya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmasına "evet" oyu verdi.

Oylamaya katılan 15 Arap ülkesinden sadece Libya, Rusya'nın İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına destek verirken Suriye ve Cezayir karşı çıktı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Irak, Ürdün, Kuveyt, Katar, Sudan, Tunus, Yemen, Umman ve Mısır ise çekimser kaldı.

BM Genel Kurulu 7 Nisan'daki oylamada Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarmıştı.

Rusya'nın üyeliğinin askıya alınması adımı 2011'de Libya için atılmıştı ve Libya BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi, 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor.

47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyinin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Libya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına 'evet' oyu verdi - Son Dakika


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